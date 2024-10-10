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دير الجامع الأزهر يتابع سير الدراسة بالأروقة الشرعية والعربية بالمنوفية

03:00 ص الخميس 10 أكتوبر 2024
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    مدير الجامع الأزهر يتابع سير الدراسة بالأروقة الشرعية والعربية بالمنوفية
  • عرض 3 صورة
    مدير الجامع الأزهر يتابع سير الدراسة بالأروقة الشرعية والعربية بالمنوفية
  • عرض 3 صورة
    مدير الجامع الأزهر يتابع سير الدراسة بالأروقة الشرعية والعربية بالمنوفية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

زار الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، رواق العلوم الشرعية والعربية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز العملية التعليمية والإشراف المباشر على سير الدراسة.

وبدأت الزيارة بجولة تفقدية داخل الرواق، حيث التقى المدير بالأساتذة والطلاب، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية، كما قام بمراجعة بعض المواد التعليمية المعتمدة، مشيدًا بجهود هيئة التدريس في تقديم محتوى علمي متنوع ومتميز.

وخلال الزيارة، التي رافقه فيها الشيخ أحمد الطباخ، مدير المكتب الفني بالجامع الأزهر، سجل مدير الجامع الأزهر عدة ملاحظات وتوصيات تهدف إلى تحسين سير الدراسة، ومنها: تشجيع البحث العلمي عن طريق تنظيم محاضرات تتناول أحدث الدراسات والبحوث في مجال العلوم الشرعية، والعمل على تحسين البيئة التعليمية من خلال توفير وسائل تعليمية حديثة ومرافق مناسبة، مما يسهم في رفع مستوى التركيز والتحصيل العلمي لدى الطلاب، وتطوير أساليب وطرق تحفيظ القرآن الكريم لتكون أكثر فعالية.

وفي ختام زيارته، توجه عودة، بالشكر إلى جميع العاملين في الرواق الأزهري، مؤكدًا على أهمية التعاون المثمر بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، معبرا عن تفاؤله بمستقبل التعليم في الأزهر، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الطلاب والأساتذة في سبيل نشر العلوم الشرعية والعربية.

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الأزهر الشريف كجزء من الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم في الرواق الأزهري، وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات وبناء مجتمع قائم على القيم والمبادئ الإسلامية.

مدير الجامع الأزهر الدكتور هاني عودة الأروقة الشرعية والعربية بالمنوفية رواق العلوم الشرعية والعربية
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