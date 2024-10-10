اتفاق تعاون بين مصر ونيوزيلندا لتعزيز سلامة الغذاء وتسهيل التبادل التجاري

كتب - أحمد جمعة:

وقع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اتفاقًا إطاريًا للتعاون مع نيوزيلندا في مجال سلامة الغذاء.

وقعت الاتفاقية عن الجانب النيوزيلندي السيدة إيمي لورنسون، سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، نيابةً عن وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية.

وأشار الهوبي إلى أن مصر تُعد شريكًا تجاريًا مهمًا لنيوزيلندا، حيث تعتبر ثاني أكبر سوق للصادرات النيوزيلندية في إفريقيا، كما توجد عدة شراكات تعاونية بين المصدرين النيوزيلنديين والمصنعين المصريين، الذين يستوردون مكونات غذائية عالية الجودة، مثل الزبدة والجبن واللبن المجفف، والتي تُستخدم لاحقًا في المنتجات الغذائية المصرية، سواء لغرض البيع في السوق المحلي أو التصدير للأسواق العالمية.

في المقابل، تشمل صادرات مصر من المنتجات الزراعية الغذائية إلى نيوزيلندا الفراولة المجمدة، والبرتقال، والبصل المجفف، بحسب الهوبي.

من جانبه، أوضح أندرو بافيت، المستشار الزراعي الإقليمي بسفارة نيوزيلندا في دبي، أن وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية سعيدة بتوقيع الاتفاق الإطاري اليوم، موضحًا أن هذه الاتفاقية جاءت بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عامين.

بدورها، أعربت السيدة إيمي لورنسون، سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، عن التزام الطرفين بأنظمة سلامة الغذاء وتطور العلاقات التجارية بين مصر ونيوزيلندا.

وتهدف الاتفاقية إلى حماية صحة المستهلك في كلا البلدين وتيسير التجارة في الأغذية الآمنة عبر التعاون في مجال الصحة والتدابير ذات الصلة.

أكد الجانبان أن الاتفاق الإطاري سيعزز التعاون الفني بين مصر ونيوزيلندا في مجال سلامة الغذاء، ويدعم خطوات تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، حيث سيعمل الطرفان معًا على تحقيق الاعتراف المتبادل بأنظمة سلامة الغذاء، مما سيسهم في تبسيط إجراءات التخليص الجمركي وتسريع زمن الإفراج النهائي.

كما أكد الجانب النيوزيلندي عمق العلاقات بين مصر ونيوزيلندا، مشيرًا إلى التاريخ الطويل من التعاون بين البلدين.

كما أعربوا عن تقديرهم للشراكة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصناعات الأولية لتعزيز التبادل التجاري.

يتزامن توقيع هذه الاتفاقية مع الاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالإضافة إلى زيارة وزير الخارجية النيوزيلندي، آر تي هون ونستون بيترز، إلى مصر في أبريل الماضي وإجراء محادثات تجارية مع المسؤولين المصريين.