رواتب تبدأ من 8800 جنيه.. صور ترصد تفاصيل فرص عمل بالقاهرة والجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن فرص عمل جديدة في القاهرة والجيزة، خاصة أنهما يعدان مقصدًا مهمًا للمواطنين الباحثين عن فرص عمل متعددة.

وكشفت وزارة العمل، عن فرص عمل في القاهرة الجيزة ووظائف جديدة متاحة للشباب.

وجاءت فرص عمل القاهرة والجيزة، بالتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص، في إطار الجهود المبذولة لدعم الشباب وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.

تفاصيل فرص عمل ووظائف القاهرة الجيزة

ويرصد "مصراوي"، فيما يلي، تفاصيل فرص عمل القاهرة والجيزة التي أعلنتها وزارة العمل.

ويتاح التقديم على 4774 فرصة عمل ووظيفة في 96 شركة قطاع خاص بـ15 محافظة، منها القاهرة والجيزة، في عدد من التخصصات، بما في ذلك لأصحاب القدرات الخاصة.

مميزات فرص عمل ووظائف الجيزة

وشهدت فرص عمل القاهرة والجيزة، عددًا من المميزات، منها الرواتب المجزية التي تبدأ من 6000 جنيهًا، وبعض الوظائف تبدأ من 8800 جنيهًا، بينما باقي رواتب الفرص تعتمد على المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور.

وتشمل مميزات فرص العمل، التأمين الصحي والاجتماعي، بالإضافة إلى توفير سكن للمغتربين في بعض الوظائف.

تخصصات فرص عمل القاهرة والجيزة

تتضمن فرص عمل القاهرة والجيزة العديد من التخصصات، منها:

- أخصائي تسويق

- مسؤول ائتمان

- محاسبين

- مسؤول شؤون إدارية

- أخصائي HS5

- مدير مالي

- مدير تسويق عقاري

- مدرسين

- أخصائي نظم معلومات

- مشرف تنجيد

- ليدي جارد – إناث

- مشرف عام

- مشرف موقع

- شيف حلواني

- كيميائي

- أخصائي تمريض

- أخصائي مشتريات

- صيدلي

- مساعد صيدلي

- مدخل بيانات

- بائعين

- مساعد شيف

- مقدم طلبات

- أخصائي تمويل

- أمين مخازن

- مهندسين كهرباء وميكانيكا واتصالات وإنتاج وجودة

- مهندس استشارات وتركيبات معدنية

- مهندس سينيور مكتب تنفيذي

- مشرفة أدوار

- مشرفة باص

- سكرتارية

- أعمال إدارية

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة

- مندوبين مبيعات

- مراقبين جودة

- فنيين جميع التخصصات

- مشرفي إنتاج

- أفراد أمن

- عمال خياطة بكافة الأقسام

- عمال إنتاج

- عمال نظافة

- تخصصات أخرى

موعد وطرق التقديم على فرص عمل القاهرة ووظائف الجيزة

أما عن موعد التقديم على فرص عمل القاهرة والجيزة، فهو خلال شهر أكتوبر 2024

الجاري، ويمكن التقديم عن طريق عدة طرق، منها:

مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان.

الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

مديريات العمل بالمحافظات.