اقتربنا من حجرة دفن خوفو.. زاهي حواس: دراسات حديثة كشفت أسرارا مذهلة عن الهرم الأكبر

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن دراسات حديثة باستخدام أجهزة متطورة، كشفت عن وجود فراغات غير معروفة داخل الهرم الأكبر.

وقال حواس في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم": هذه الفراغات قد تكون عبارة عن حجرة الدفن الحقيقية للملك خوفو، والتي لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وأكد أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقًا جديدة لفهم أسرار بناء الأهرامات، وأعتقد أن هذه الفراغات قد تكون مفتاحًا لكشف أسرار بناء الأهرامات، وربما تحتوي على معلومات هامة عن الحضارة المصرية القديمة.

وأكمل حواس: هذه الدراسات الحديثة أكدت أن الحجارة مغلقة بإحكام، وهذه الفتحات لم تكن معروفة على الإطلاق، وتم القيام بها دون حفر أو سقوط أحجار.

وتابع وزير الآثار الأسبق، أن الخرافات التي يتم إطلاقها عن الأهرامات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن هذه الدراسات ستكشف المزيد عن أسرار الهرم الأكبر.