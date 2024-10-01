إسرائيل في ذعر.. إبراهيم عيسى: إيران قادرة على على الرد والردع

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ما فعلته إيران من إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل جاء للرد على كل المشككين في قدرتها.

وأشارت إلى أن الأرقام والإحصائيات بشأن الهجوم الإيراني تشير إلى أنه تم على جميع أنحاء إسرائيل بشكل مختلف.

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الحرب قائمة ومستمرة منذ السابع من أكتوبر، وأن إيران ردت اليوم، مؤكدًا أنه كان لابد لإيران أن ترد هذا الرد، وهي نقطة مهمة وإيران تحتسب أن هذا هدف مهم للغاية، لأن البعض كان يسخرون منها، مؤكدا أن إيران ردت في وقت ظنته مناسبًا، وإيران تؤكد أنها تقصف إسرائيل في عقر دارها بعواصمها ومدنها، وأنها قادرة على استهداف إسرائيل في 12 دقيقة.

وتابع: "صواريخ إيران على إسرائيل اليوم تفرض التساؤلات حول مصير المنطقة، وهذا يؤكد ويرسل رسالة مفادها أن إيران لديها القدرة والقوة"، وأنها تملك القدرة على الرد والردع.

وأشار إلى أن إيران أصابت إسرائيل بالذعر بهجماتها الأخيرة، وردت على المشككين بشأن الهجوم على إسرائيل.