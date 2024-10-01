"القلب الأبيض خطر".. جمال شعبان: القلب هو القاتل الأول للإنسان

كتبت -داليا الظنيني:

وجه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، في اليوم العالمي للقلب، رسالة لـ والدته، قائلا: "قلب أمي هو أول من أحبني، قبل أن يراني، وقلب أمي أحبني بدون أي مقابل".

وأضاف خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أنه يريد أن يوجه رسالة لجميع المواطنين بمناسبة اليوم العالمي للقلب قائلا: "القلب هو القاتل الأول لأي إنسان".

ولفت إلى أن الحفاظ على القلب هو مسؤولية كل إنسان، فالقلب الأحمر أفضل، من القلب الأبيض، موضحًا أن القلب الأبيض خالي من الدم وهو قلب خطر.

وتابع: "عندما يفتح الجراح القلب ويكون أبيضا يكون هناك مشكلات صحية خطيرة لهذا الشخص، ولذلك فإن مقولة خلي قلبك أبيض ليست صحيحة، لأنها تعني أن القلب خالي من الدم وبه مشكلات".