إعلان

BBC

"القلب الأبيض خطر".. جمال شعبان: القلب هو القاتل الأول للإنسان

11:40 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2024

الدكتور جمال شعبان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت -داليا الظنيني:

وجه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، في اليوم العالمي للقلب، رسالة لـ والدته، قائلا: "قلب أمي هو أول من أحبني، قبل أن يراني، وقلب أمي أحبني بدون أي مقابل".

وأضاف خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أنه يريد أن يوجه رسالة لجميع المواطنين بمناسبة اليوم العالمي للقلب قائلا: "القلب هو القاتل الأول لأي إنسان".

ولفت إلى أن الحفاظ على القلب هو مسؤولية كل إنسان، فالقلب الأحمر أفضل، من القلب الأبيض، موضحًا أن القلب الأبيض خالي من الدم وهو قلب خطر.

وتابع: "عندما يفتح الجراح القلب ويكون أبيضا يكون هناك مشكلات صحية خطيرة لهذا الشخص، ولذلك فإن مقولة خلي قلبك أبيض ليست صحيحة، لأنها تعني أن القلب خالي من الدم وبه مشكلات".

الدكتور جمال شعبان معهد القلب القومي اليوم العالمي للقلب برنامج قلبك مع جمال شعبان القلب الأبيض
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل في ذعر.. إبراهيم عيسى: إيران قادرة على على الرد والردع

إعلان

إعلان

معركة السماء.. هجوم إيراني غير مسبوق على إسرائيل (بث مباشر)
عاجل| سقوط قتلى ومصابين.. المشاهد الأولى من عملية إطلاق النار في إسرائيل