تعليمات وإجراءات من "الكهرباء" بشأن تغيير المنتدبين للعمل مع الشرطة

كتب ـ محمد صلاح

أرسل المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، خطابًا لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، يطالب فيه رؤساء شركات التوزيع بضرورة تغيير الفنيين المنتدبين للعمل مع شرطة الكهرباء كل 6 أشهر، مع متابعة أعمال كل منهم واستبعاد من يثبت تواطؤه في عدم حصر الأحمال الحقيقية.

وطالب رؤساء الشركات بسرعة التنبيه والتشديد على العاملين حاملي صفة مأموري الضبط القضائي في كل شركة بتحري الدقة في حصر الأحمال الحقيقية لإثبات كمية وقيمة التيار المستولى عليه بدون وجه حق بصورة صحيحة، وإلا سيتعرض من يثبت تواطؤه بمخالفة ذلك للمساءلة القانونية.

يأتي ذلك وفقًا لتعليمات د. محمود عصمت، وزير الكهرباء، بفحص ومراجعة جميع محاضر سرقات التيار الكهربائي التي يتم تحريرها بمعرفة المباحث والضبطية القضائية، بسبب تدني كميات التيار المستولى عليه والمحررة بمحاضر شرطة الكهرباء، وفي ضوء إفادة شرطة الكهرباء، بأنه يتم حصر الأحمال بمعرفة فنيي شركات التوزيع المنتدبين لدى شرطة الكهرباء.