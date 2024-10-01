أحمد موسى يعلق على القصف الإيراني لإسرائيل.. ماذا قال؟

كتبت - داليا الظنيني:

علّق الإعلامي أحمد موسى، على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مساء الثلاثاء، معتبرًا أن "إيران وعدت بالرد وأوفت".

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن إيران ما زالت تطلق عدة صواريخ باليستية على عدة مناطق في إسرائيل.

وتابع موسى: "لأول مرة، إيران لا تستخدم المسيرات، واستخدمت الصواريخ الباليستية، حيث سيتم توجيه 400 صاروخ تجاه إسرائيل خلال الساعات القادمة".

وأشار موسى إلى أن التقديرات كانت تشير إلى رد إيراني محتمل على هجمات تل أبيب، وأن إسرائيل لن تصمت، وهناك مؤشرات على رد قوي وسريع على تلك الهجمات الإيرانية وسط مساندة أمريكية.

وتابع: "كل الإسرائيليين حاليًا تحت الأرض، وكلهم دخلوا في الملاجئ منذ الساعة الرابعة عصرًا، فقد كان متوقعًا هذا الرد الإيراني".

ولفت موسى إلى أنه تم توجيه أكثر من 250 صاروخًا باليستيًا لمناطق في إسرائيل، بينها قواعد عسكرية، وسيتم استكمال الهجمات الإيرانية على تل أبيب ردًا على الضربات الإسرائيلية باغتيال إسماعيل هنية.