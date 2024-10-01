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خبير اقتصادي: الدعم النقدي يساهم في القضاء على ارتفاع أسعار السلع

08:57 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2024

مصطفى بدرة

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كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن اتجاه الدولة لتطبيق الدعم النقدي سيساهم في القضاء على ارتفاع أسعار السلع ومنع احتكار التجار.

وأشار "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" عبر فضائية "الحياة"، إلى أهمية اتجاه الدولة المصرية نحو الدعم النقدي، مؤكدًا أن الرقابة التي تقوم بها الدولة لضبط الأسواق سوف تؤتي ثمارها في ضبط الأسعار.

وطالب "بدرة" الدولة بتوفير كافة السلع في المنافذ بأسعار جيدة، وترك الحرية للمواطن لاختيار أولوياته، موضحا أن ما ستقوم الدولة بتوفيره سيتم توجيهه للمواطن المصري والأسر البسيطة.

مصطفى بدرة الأسعار الدعم النقدي
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