رسمياً.. معهد الفلك يحدد موعد غرة ربيع الآخر

القاهرة - أ ش أ:

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور طه رابح أن غرة شهر ربيع الآخر للعام الهجري الحالي 1446 فلكيا ستكون يوم الجمعة القادم وعدته 30 يوما.

وقال رابح - في بيان اليوم الثلاثاء- إن هلال شهر ربيع الآخر سيولد مباشرة في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 50 مساء بتوقيت القاهرة المحلي غدا الأربعاء الموافق 29 من شهر ربيع الأول الحالي(يوم الرؤية).

وأضاف انه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع

العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأوضح أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ9 دقائق، وفي القاهرة بـ 9 دقائق قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بـ(9 - 10 دقائق ) ، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح، مابين 4-18 دقيقة،وبذلك يكون بعد غد /الخميس/، هو المتمم لشهر ربيع الأول 1446.