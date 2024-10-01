وزير الكهرباء يبحث مع تحالف "جيلا - إنترو" التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر

كتب - محمد صلاح:

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف عبد الفتاح، رئيس شركة التوكل الكهربائية "جيلا" وعضو مجلس إدارة مجموعة "إنترو"، والوفد المرافق له، وذلك لبحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وناقش الاجتماع مقترحات العمل المشترك والتعاون في ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية للنهوض بمعدلات أداء الشركات التابعة.

يأتي ذلك في إطار التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي، وتضافر الجهود في ضوء برامج عمل الشركات التابعة لتحسين معدلات الأداء والحد من الفقد الفني والتجاري وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة، وتطوير وتحديث الشبكات على كافة الجهود،

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع التحالف، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بالتعاون في إنتاج أبراج نقل الكهرباء وإنتاج النيتروجين والأمونيا الخضراء، والتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية في شرم الشيخ وبنيان، وكذلك تصنيع الوصلات الخاصة بربط الكابلات. وتمت مناقشة مشروع توزيع الكهرباء للمشروعات الاستثمارية عن طريق منظومة إدارة الطاقة التي يعمل على تطويرها التحالف، والتي تساعد في الحد من الفقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض في إطار خطة لإدارة الطاقة.

تطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية العمل المشترك في مجال توزيع الكهرباء في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة لها. أكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل في إطار استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها على تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، وخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى اتخاذ ما يلزم لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وذلك في إطار خطة عمل متكاملة لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين، وتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين كفاءة التشغيل، والحفاظ على استدامة توفير الكهرباء اللازمة لكافة الاستخدامات.

قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة حريصة على دعم توطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى حرص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة، وتعمل بأحدث التقنيات وبأعلى كفاءة وأقل فقد.