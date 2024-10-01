انطلاق البث التجريبي لقناة "كيو نيوز" الناطقة بالإنجليزية

كتب- محمد نصار:

انطلق البث التجريبي لقناة "كيو نيوز" باللغة الإنجليزية، كجزء من توسع قناة "القاهرة الإخبارية".

وبدأ البث التجريبي للقناة من الساعة الرابعة مساء اليوم، حيث يمكن متابعته عبر البث المباشر لقناة "إكسترا لايف".

كما يمكن للجميع مشاهدة البث المباشر ومتابعة القناة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتستهدف قناة "كيو نيوز" تقديم محتوى متنوع يشمل نشرات إخبارية وتغطيات وبرامج تركز على قضايا وأحداث من مختلف أنحاء العالم، مع دعم شبكة مراسلين في عدة دول.