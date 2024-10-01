التحديات خطيرة وغير مسبوقة.. وزير الشؤون النيابية: البرلمان أمامه أجندة تشريعية في غاية الأهمية

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية والتواصل السياسي، إن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يكن كل حب واحترام وتقدير لمجلس النواب الموقر.

وأضاف فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه من حسن الطالع أن نبدأ دور الانعقاد الأخير من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، مع بداية الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر العظيم، مشيرًا إلى أنه ليس غريبًا على المجلس؛ لأنه خدم تلك القاعة كأمين عام لمجلس النواب، وأنه تربطه علاقات متميزة مع كل أعضاء المجلس ومع قيادته؛ وعلى رأسها العالم الدستوري الجليل المستشار حنفي جبالي.

وأشاد وزير الشؤون البرلمانية والتواصل السياسي بالدور الكبير الذي قام به المجلس في كل من المجال التشريعي، وإصدار المجلس العديد من التشريعات المهمة التي تصب في خانة الصالح العام للمواطن المصري وللوطن، كما أن المجلس قام بالدور الرقابي على خير ما يكون، لافتًا إلى أن مجلس النواب أمامه أجندة تشريعية في غاية الأهمية في مختلف المجالات؛ وأهمها المجال الذي يعلي حقوق الإنسان المصري، والتي تتوافق مع الدستور والأجندة الوطنية ورؤية مصر 2030، وكذلك في المجالات الاقتصادية، والتي تأتي في ظل تحديات خطيرة وعظيمة وغير مسبوقة.

وأضاف فوزي أن الحكومة ستكون مربحة بجميع النواب؛ سواء داخل المجلس من خلال حضور كل الوزراء للجان النوعية المتخصصة أو لجلسات المجلس، ومن خلال استقبال كل النواب بمقر الوزارات للتخفيف عن كاهل النواب.