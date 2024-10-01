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BBC

وزيرة البيئة تطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التغيرات المناخية

02:51 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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    جلسات الحوار المجتمع
  • عرض 5 صورة
    جلسات الحوار المجتمع
  • عرض 5 صورة
    جلسات الحوار المجتمع
  • عرض 5 صورة
    جلسات الحوار المجتمع
  • عرض 5 صورة
    جلسات الحوار المجتمع

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كتب- محمد نصار:

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أولى جلسات الحوار المجتمعي تحت عنوان "التغيرات المناخية: الوضع الحالي والآفاق المستقبلية"، بمشاركة ممثلين من محافظات إقليم القاهرة الكبرى.

يأتي هذا الحوار كجزء من برنامج الحكومة الجديد الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في مواجهة التحديات البيئية، وخاصة التغيرات المناخية.

الجلسة التي انعقدت في المركز البيئي الثقافي التعليمي "بيت القاهرة"، ركزت على استعراض الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبحث كيفية تحقيق أهدافها.

وخلال الفعاليات، تم تسليط الضوء على التأثيرات المحلية للتغيرات المناخية وأثرها على التنمية، إلى جانب مناقشة دور المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية.

كما تضمنت الندوة العلمية التي نظمتها جمعيات "كتاب البيئة" و"بيئة بلا حدود"، إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للطاقة المتجددة "جرين طاقة"، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي باستخدام الطاقة الخضراء.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الأنشطة إلى تفعيل المبادرات البيئية، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد التغيرات المناخية
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