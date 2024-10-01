عباس شراقي: ثبات مخزون سد النهضة عند 60 مليار م3

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن منسوب النيلين في السودان ارتفع مع استمرار فتح بوابات مفيض سد النهضة.

وأضاف "شراقي"، عبر صفحته على فيسبوك: مع استمرار فتح بوابات المفيض العلوية في سد النهضة لتمرير كامل الفيضان بمعدل حوالي 300 مليون م3/ يوم تنخفض تدريجيًا بنهاية الشهر إلى 120 مليون م3/ يوم، يواصل النيل الأزرق ارتفاعه عند الخرطوم مع زيادة فيضان النيل الأبيض بعد فتح بوابات مفيض سد النهضة في 5 سبتمبر بأيام قليلة نظرًا لارتفاع منسوب النيل الرئيسي عند الخرطوم، مع استمرار ضخ المياه من السدود السودانية في اتجاه السد العالي.

وتابع أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن مخزون سد النهضة ثابت حتى يوم 30 سبتمبر 2024 منذ فتح بوابات المفيض 5 سبتمبر عند حوالي 60 مليار م3، ومنسوب حوالي 638 مترًا فوق سطح البحر.