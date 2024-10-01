إعلان

BBC

عباس شراقي: ثبات مخزون سد النهضة عند 60 مليار م3

02:32 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2024

الدكتور عباس شراقي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن منسوب النيلين في السودان ارتفع مع استمرار فتح بوابات مفيض سد النهضة.

وأضاف "شراقي"، عبر صفحته على فيسبوك: مع استمرار فتح بوابات المفيض العلوية في سد النهضة لتمرير كامل الفيضان بمعدل حوالي 300 مليون م3/ يوم تنخفض تدريجيًا بنهاية الشهر إلى 120 مليون م3/ يوم، يواصل النيل الأزرق ارتفاعه عند الخرطوم مع زيادة فيضان النيل الأبيض بعد فتح بوابات مفيض سد النهضة في 5 سبتمبر بأيام قليلة نظرًا لارتفاع منسوب النيل الرئيسي عند الخرطوم، مع استمرار ضخ المياه من السدود السودانية في اتجاه السد العالي.

وتابع أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن مخزون سد النهضة ثابت حتى يوم 30 سبتمبر 2024 منذ فتح بوابات المفيض 5 سبتمبر عند حوالي 60 مليار م3، ومنسوب حوالي 638 مترًا فوق سطح البحر.

461766797_10233087214661564_7279751747279017631_n

مخزون سد النهضة جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصدر بالسكة الحديد: اشتراكات الطلاب تصل لـ 9 أشهر والشراء من هذه الأماكن

إعلان

إعلان

يشبه السماعات| ماذا نعرف عن رادار ميستا كومباكت الجديد؟.. يلتقط 126 سيارة في لحظة
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد تعلن أماكن تواجد السحب الممطرة