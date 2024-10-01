وزير التموين يوجِّه بالإسراع في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المستودعات الاستراتيجية بـ3 محافظات

كتب- محمد سامي:

وجَّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإسراع في تنفيذ المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية والجاري تنفيذها في محافظات "السويس والفيوم والأقصر" ضمن المرحلة الأولى.

ويتابع وزير التموين مراحل التنفيذ أولًا بأول، ووجه الوزير بتذليل أية عقبات تواجه أعمال تنفيذ المشروع، ووجه بالإسراع من الانتهاء من المشروع؛ حيث يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتسهم المستودعات أيضًا في تقليل حلقات تداول المنتجات بين المحافظات المختلفة، وبالتالي تحد من ارتفاع تكاليف نقل السلع؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتجات لصالح المستهلك.

وعقد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعًا برئاسة الدكتورة هبة السيد، القائم بأعمال رئيس الجهاز؛ لاعتماد الحساب الختامي لعام 2023/2024، والتصديق على محضر اجتماع المجلس السابق واستعراضات أهم مشروعات الجهاز خلال المرحلة المقبلة، في حضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الوزارات والجهات المعنية .

واستعرضت الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال الاجتماع، تقريرًا عن آليات تطوير منظومة مكاتب السجل التجاري بالمحافظات المختلفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء بتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبلغ عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية 14 خدمة حاليًّا وإطلاق 5 خدمات عبر تطبيق الواتس آب، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري، وتم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، بالإضافة إلى ربط خدمات السجل التجاري مع الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وأنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية "شاملة فروعها".

ونوهت القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأنه من المقرر إطلاق خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة ،كما يمكن لمُقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري وذلك عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة، ويتم ذلك إلكترونيًّا من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والربط الإلكتروني لحظيًّا مع قاعدة بيانات السجل التجاري ثم استلامها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتُعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قِبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة .

وفى إطار العمل على تنمية التجارة الداخلية تم استعراض وطرح الفرص الاستثمارية والتي تتضمن أنشطة متنوعة "تجارية، لوجستية، إدارية، تخزينية"؛ حيث سبق وطرح الجهاز 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات؛ لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ ما يقرب من 27 مشروعاً بالمحافظات المختلفة باستثمارات تتجاوز الـ60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، مع تأكيد طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة للمشروع المقرر تنفيذه، إضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المطور من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أية عقبات، وأن هذه المشروعات توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء هذه المحافظات .