المهن الطبية يعلن فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج حتى نهاية ديسمبر

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية والذي يضم نقابات (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة)، فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2025 اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2024.

وأكد أمين عام الاتحاد في بيان، أن باب الاشتراك مفتوح أمام الجميع سواء للاشتراك للمرة الأولى والتجديد والحذف والإضافة من اليوم وحتى 26 ديسمبر 2024، على أن يكون التجديد بعد هذا التاريخ أونلاين فقط.

وأوضح أن مجلس الاتحاد في جلساته الأخيرة اتخذ مجموعة من التيسيرات والقرارات، تزامنا مع الإعلان عن بدء فتح باب الاشتراك فى مشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2025 والتى تمثلت في التالي:

1- تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه.

2- احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج.

3- السماح باشتراك الابن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.

4- الأبناء الذكور من ذوى الهمم ( شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي)

5- الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.

6- إعفاء أسر الأعضاء الذين يحصلون على معاش الاتحاد من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.

وذكر علاء الفئات التي لها حق الاشتراك فى مشروع العلاج من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية من ( الأطباء البشريين – أطباء الأسنان – الصيادلة – الأطباء البيطريون ) وأسرهم وذلك طبقا للشروط التالية:

1- اشتراك العضو الأصلى ( شرط أساسي لاشتراك أفراد أسرته )

2- الوالدين

3- الزوجة / الزوجة

4- الأبناء الذكور حتى تخرجهم

5- الأبناء الذكور بعد تخرجهم ( شريطة عدم العمل أو الاستفادة من مظلة تأمينية أخرى)

6- البنات المتزوجات ( شريطة عدم العمل أو الاستفادة من مظلة تأمينية أخرى )

7- الأبناء الذكور من ذوى الهمم ( شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى)

8- الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية