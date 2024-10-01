دون زيادة في الأسعار.. بدء صرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات عن شهر أكتوبر -فيديو

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، صرف مقررات التموين عن شهر أكتوبر 2024، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وتوفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفًا من السلع، وذلك دون أية زيادة في الأسعار .

وتوفر الحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع الغذائية طوال الوقت؛ خصوصًا المنتجات الأساسية، وصرفها للمواطنين ضمن السلع المدعمة على البطاقات التموينية شهريًّا، ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن، حيث تنتج الوزارة كميات من الخبز المدعم تتراوح بين 250 مليونًا و270 مليون رغيف يوميًّا، وطرحه على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف، رغم أن التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 125 قرشًا، وتتحمل وزارة التموين فارق التكلفة في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين؛ خصوصًا الأُسر الأولى بالرعاية.