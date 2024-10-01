رئيس التنمية الثقافية يلتقي مدير المركز الثقافي الصيني لبحث التعاون المشترك

كتب- محمد شاكر:

التقى المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مع زانج يي مدير المركز الثقافي الصيني والمستشار الثقافي والسياحي لسفارة الصين بالقاهرة.

وبحسب بيان، بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مجالات الثقافة والفنون المختلفة، تمهيداً للمشاركة بشكل تكاملي بين الجانبين.

ووفق البيان، يبدأ هذا التعاون من خلال نشاط مصري- صيني (معرض وحلقة نقاشية) تقام في النصف الثاني من شهر أكتوبر حول الصناعات والحرف الثقافية، بمقر المركز الثقافي الصيني بالهرم، يشارك فيه مؤسسات مصرية وصينية.

وأكد "السطوحي" أن الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة يُعطي أهمية كبيرة للتعاون والتكامل مع المراكز الثقافية من أجل التبادل الثقافي، وفتح مجالات التعاون المشترك.

حضر الاجتماع محمود يوسف مدير عام الشئون المالية بصندوق التنمية الثقافية ومحمد البنان مدير الإعلام بالصندوق.