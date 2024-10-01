حكاية شعب.. إطلاق الشعار الرسمي لذكرى نصر أكتوبر

كتب- محمد سامي:

أطلقت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، الشعار الرسمي لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، تحت شعار "حكاية شعب".

وتلقي القوات المسلحة خلال احتفالات هذا العام الضوء على التكاتف الشعبي، والتلاحم خلف القيادة السياسية ورجال الجيش المصري، حتى نجح الجيش والشعب في تحرير شبه جزيرة سيناء من الاحتلال، واستعادة أراضينا كاملة.

ومن المُقرر أن يتمّ تنظيم عدة فعاليات رسمية وشعبية، إحياءًا للذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.