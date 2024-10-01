أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد تعلن أماكن تواجد السحب الممطرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، كما تسود أجواء خريفية اليوم على الأنحاء كافة.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (50-70)، كم/ ساعة، وارتفاع الموج يصل إلى (2.5 - 3.5).

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يلطف كثيرًا من الأجواء الحارة.

وتوجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري.