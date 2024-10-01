التخصصات المطلوبة.. فرص عمل برواتب تصل لـ25 ألف جنيه والتقديم بهذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين والشباب الباحثين عن عدد من فرص العمل، بالبحث عن فرص عمل متاحة سواء بالداخل أو الخارج.

ويرصد "مصراوي"، فيما يلي، تفاصيل فرص عمل بالداخل والخارج وموعد التقديم والتخصصات المتاحة والأوراق المطلوبة للتقديم.

بداية، أعلنت وزارة العمل، عن عدد من فرص العمل المتاحة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

3744 فرصة عمل متاحة بمميزات عدة

وبحسب بيان "العمل"، فإنها تلقت طلبات من 82 شركة خاصة لديها 3744 وظيفة وفرصة عمل متاحة حاليًا، بما في ذلك فرص لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم".

وجاءت فرص العمل، برواتب مجزية تحدد بناءً على المقابلة الشخصية ووفقًا للحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى مزايا التأمين الصحي والاجتماعي.

طرق التقديم على فرص العمل المتاحة

وبشأن موعد التقديم على فرص العمل المتاحة، فإنه سيكون خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.

وحددت "العمل"، طرق التقديم على فرص العمل المتاحة، وهي كما يلي:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- الاطلاع على أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع البيان.

- زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

أماكن فرص العمل المتاحة

وتغطي فرص العمل الجديدة 13 محافظة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، السويس، الفيوم، دمياط، بورسعيد، والمنيا.

تخصصات فرص العمل المتاحة

وتشمل التخصصات المطلوبة ما يلي:

أخصائي تسويق.

مسؤول ائتمان.

محاسبين.

مسؤول شؤون إدارية.

أخصائي HS5.

مدير مالي.

مدير تسويق عقاري.

مدرسين علوم ورياضيات.

رسام هندسي ميكانيكي.

مشرف حركة.

أخصائي نظم معلومات.

مشرف موقع.

مشرف عام.

صيدلي ومساعد صيدلي.

بائعين.

أخصائي سلامة وصحة مهنية.

أخصائي تمويل.

أمين مخازن.

مهندسون كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة.

سكرتارية وأعمال إدارية.

سائقين (رخصة أولى، ثانية، وثالثة).

مندوبين مبيعات.

مراقبين جودة.

فنيين في جميع التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

عمال خياطة بكافة الأقسام.

عمال إنتاج ونظافة.

تخصصات أخرى متنوعة.

وتضمن نشرة التوظيف مجموعة من الوظائف المخصصة لذوي الهمم في المحافظات المختلفة، بما يتماشى مع استيفاء نسبة الـ 5% من إجمالي عمال الشركات، برواتب مجزية وشروط عمل ملائمة.

فرص عمل متاحة في مشروع محطة الضبعة النووية

وفي نفس السياق، كشفت وزارة العمل، عن فرص عمل متاحة في مشروع محطة الضبعة النووية.

وأتاحت "العمل"، 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية في مرسى مطروح، برواتب مميزة تصل إلى 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى توفير وجبات يوميًا وسكن للمغتربين، وعدة مزايا أخرى.

تخصصات فرص عمل محطة الضبعة النووية

وبشأن عدد فرص عمل محطة الضبعة النووية المتاحة، وتخصصات الوظائف المتاحة، فإنها جاءت كما يلي:

- 2300 حداد مسلح.

- 900 عامل خرسانة.

- 700 لحام.

- 500 عامل تركيب أنظمة تهوية.

-1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة.

- 500 كهربائي.

مميزات وشروط فرص عمل محطة الضبعة

وجاءت مميزات وشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بـ فرص عمل الضبعة كما يلي:

- تتراوح الرواتب من 9000 إلى 25000 جنيه طبقًا للمهنة والخبرة.

- العمل 8 ساعات يوميا إضافة إلى ساعة إضافي وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

- العمل 6 أيام أسبوعيًا.

- توفير سكن ووسيلة انتقال للعمل والعودة.

- وجبات كل يوم.

- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها ويشترط خبرة سنة.

- استمارة الفحص الطبي 111.

موعد التقديم على فرص عمل محطة الضبعة النووية

وبشأن موعد التقديم على فرص عمل محطة الضبعة النووية، فإن موعد تقديم فرص عمل محطة الضبعة النووية بدأ اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.

خطوات التقديم على فرص عمل محطة الضبعة النووية

وخصصت "العمل"، رابطًا يمكن من خلاله التقديم على 6200 فرص عمل بمشروع محطة الضبعة النووية، حيث ويمكن التقديم على فرص العمل من خلال اتباع الطرق التالية:

- أولًا، يجب الدخول على على موقع وزارة العمل الرسمي للتقديم على فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية. اضغط هنا

- ثانيًا، يجب أن يتم الضغط على زر "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"، أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط اضغط هنا

- ثالثًا، وفي إطار التسجيل على فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية، يتم كتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل، "الرقم القومي، والاسم كاملًا، والمحافظة، وعنوان محل الإقامة، ورقم الهاتف المحمول، ورقم المحمول واتس آب، والبريد الإلكتروني، والمستوى التعليمي، والمهنة".

- رابعًا، يتم الضغط على زر "حفظ".