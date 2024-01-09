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BBC

"البحوث الفلكية" يحسم الجدل بشأن انقطاع الإنترنت نتيجة "عاصفة شمسية"

09:37 م الثلاثاء 09 يناير 2024

المعهد القومي للبحوث الفلكية

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القاهرة - أ ش أ:

نفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي حول انقطاع خدمة الإنترنت نتيجة عاصفة شمسية.

وقال رئيس المعهد - في مداخلة مع قناة "DMC"، اليوم الثلاثاء - إن "الشمس كمصدر رئيس للطاقة يشهد ظواهر متعددة نظرا لتكوينه الغازي وارتفاع درجة حرارته عن 6 آلاف درجة مئوية، فضلا عن الانفجارات الداخلية - ومنها البقع والأكاليل الشمسية - وهذا النشاط الشمسي ينتج عنه تيارات كهرومغناطيسية".

وأضاف أن "تلك الأنشطة توصف بدورة النشاط الشمسي التي تستمر بمتوسط 11 سنة، وتبلغ الدورة الحالية ذروتها خلال العامين الجاري والمقبل"، موضحا أنه "عندما يزيد هذا النشاط بدرجة عالية يكون تأثيرها محدود على مناطق شمال خط عرض 40، وهي بعيدة عن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا".

وأشار إلى أن "ما يشاع عن انقطاع الإنترنت نتيجة عاصفة شمسية عار عن الصحة، حيث لا تؤثر العواصف الكهرومغناطيسية المرتبطة بالشمس على خدمة الإنترنت أو وسائل الاتصالات اللاسلكية، وإن حدث فقد يكون تأثيرا طفيفا وفي مناطق بعيدة، ولم يثبت حتى الآن هذا التأثير".

هذا المحتوى من

Asha
المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي انقطاع خدمة الإنترنت النشاط الشمسي عاصفة شمسية

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