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BBC

"السعر هينزل".. مستشار وزير التموين: "لا تشتروا الذهب إلا بعد 15 يومًا"

09:18 م الثلاثاء 09 يناير 2024

الدكتور ناجي فرج

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كتب- محمد سامي

توقع الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، استقرار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وقال "فرج" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": إن أسباب التراجع ستكون نتيجة احتمالية تراجع الذهب عالميا، بالإضافة إلى وجود الشهادات مرتفعة العائد مما يسبب حدوث استقرار وبعض التراجع في الأسعار.

ونصح المواطنين بعدم شراء الذهب إلا بعد 15 يوما بعد تراجعه في أسواق الصاغة، متوقعا تراجع الجرام 50 جنيها بنهاية اليوم ليصبح عيار 21 بـ 3230 مقابل 3280 جنيها، وعيار 18 بـ2768 مقابل 2818 جنيه، وعيار 24 بـ 3690 مقابل 3740 جنيها.

يُذكر أن بنكا الأهلي المصري ومصر- قررا طرح شهادتين أجل سنة مرتفعة الفائدة الأولى بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريا والثانية بعائد سنوي 27% يصرف مع نهاية أجلها بداية من غد الجمعة.

ويأتي طرح الشهادة مرتفعة العائد مع بدء أول استحقاق في الشهادتين أجل سنة التي تم طرحهما في بنكي الأهلي ومصر في 4 يناير الماضي 2023 ذات العائد 22.5% يصرف شهريا و25% للعائد السنوي.

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