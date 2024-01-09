شراقي: مفاوضات سد النهضة فشلت 6 مرات في 12 سنة

كتبت - داليا الظنينى:

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة والخبير المائي، إن هذه المرة هي السادسة على مدار الـ 12 سنة الماضية، والتي يعلن فيها وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا لطريق مسدود.

وأضاف: "المفاوضات فشلت 6 مرات.. وأتوقع في أول لقاء بين الزعماء، أن يتم الاتفاق على استئناف المفاوضات".

وشدد خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، اليوم الثلاثاء على ضرورة التوصل لاتفاق، مشيرًا إلى أن ما يتم على سد النهضة يمكن تطبيقه على سدود أخرى في إثيوبيا، وبالتالي عدم وجود اتفاق فيعني أن سد النهضة أمر واقع وأن السدود القادمة ستكون بنفس النهج.

وأوضح، أن هناك معايير دولية تنظم إقامة المشاريع على الأنهار المختلفة، مبينا أنه يوجد 6 اتفاقيات مع الجانب الإثيوبي أولها 1891، ثم 1902، وخلالها تم ترسيم الحدود بين إثيوبيا والسودان، والبند الثالث في هذه الاتفاقية ينص على عدم إقامة مشروعات مائية تضر بالسودان ومصر.

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