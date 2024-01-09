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أمين الإفتاء: رعاية مجهولي النسب أعظم عند الله من كفالة اليتيم

08:11 م الثلاثاء 09 يناير 2024

الشيخ محمد عبد السميع

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كتبت -داليا الظنينى :

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل "مجهولو النسب" يعاملون بنفس معاملة الأيتام؟

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوصي باليتيم"، مشيرا إلى أن كافل اليتيم سيكون بالقرب من سيدنا النبي فى الفردوس الأعلي".

وتابع: "منزلة رعاية مجهول النسب أكبر من اليتيم، لأنه مقطوع من شجرة، والعطف عليه ورعايته أكثر ثوابا من اليتيم".

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