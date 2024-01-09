زيارة مفاجئة.. وزيرة البيئة تتفقد "المشتل المركزي" لمتابعة رفع كفاءته

كتب- محمد نصار:

زارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ، المشتل المركزي التابع لوزارة البيئة للوقوف على الوضع الحالي له، ومتابعة خطة تطويره ورفع كفاءته ، رافقها خلال الزيارة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة البيئة بمشروعات التشجير ، والتي تساهم في التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية من خلال زراعة النباتات والأشجار المختلفة وزيادة المساحات الخضراء للمساهمة في تحسين نوعية الهواء وتقليل معدلات التلوث، بما يساعد على تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الزيارة، بضرورة الاستغلال الأمثل للمشتل ورفع كفاءته ومواصلة تطويره لزيادة القدرة الإنتاجية، من أجل تشجيع الاستثمار في الأنشطة الداعمة لمسار التنمية المستدامة وإحداث مردود بیئي مستدام، والتوسع في تشجير المحافظات، ودعم المدارس والجامعات والجمعيات الأهلية والمدن الجديدة بالأشجار والشتلات، والاستمرار في دعم المبادرات المختلفة للتشجير، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تم دعمها بمرحلتيها الأولى والثانية بحوالي 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية، ودعم المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بعدد 1,3 مليون شجرة خلال السنه الاولى من المبادرة.