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وزير الإسكان يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" بالسويس الجديدة

05:59 م الثلاثاء 09 يناير 2024
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    وزير الإسكان يتفقد وحدات سكن لكل المصريين
  • عرض 5 صورة
    وحدات سكن لكل المصريين
  • عرض 5 صورة
    وحدات سكن لكل المصريين
  • عرض 5 صورة
    وحدات سكن لكل المصريين
  • عرض 5 صورة
    وحدات سكن لكل المصريين
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للوحدات السكنية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور منخفضى الدخل"، بمدينة السويس الجديدة، يرافقه الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب/ وائل شعبان، والمهندس أحمد موسى، مساعدا نائبى رئيس الهيئة، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة.

وتجول الجزار، ومرافقوه بموقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" حيث يجرى تنفيذ 86 عمارة بمحور منخفضى الدخل، وتفقد نماذج للوحدات السكنية التى تم تشطيبها، موجهاً بالاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات، والاستغلال الأمثل لفرق المناسيب بالموقع بما يعطى مظهراً جمالياً لموقع المشروع.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وضغط معدلات العمل بالموقع، وزيادة أعداد العمالة والمعدات للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، وكذا الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين، المستفيدين من المشروع.

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