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"قومي البحوث" ينجح في تسجيل دواء جديد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

05:44 م الثلاثاء 09 يناير 2024

المركز القومى للبحوث

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القاهرة - أ ش أ:

نجح المركز القومي للبحوث في تسجيل منتج جديد باسم المركز وهـو "Astaxanthin-NRC" بالهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت رقم 8444/2024.

وأكد المركز- في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء- أن هذا الدواء يتميز بأنه مضاد للأكسدة ولا يحتوي على أي مواد لها تأثير دوائي معالج، وهو إحدى المكملات الغذائية الجديدة التي تدعم صحة الجهاز المناعي.

يأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوظيف البحث العلمي لخدمة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم الباحثين والمبتكرين، إلى جانب إطلاق مجموعة من البرامج الموجهة نحو الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.

المركز القومي للبحوث تسجيل دواء جديد الهيئة القومية لسلامة الغذاء صحة الجهاز المناعي

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