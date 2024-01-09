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BBC

بطائرة خاصة .. المنتخب القومي يتوجه إلى "كوت ديفوار" للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية

03:33 م الثلاثاء 09 يناير 2024

منتخب مصر

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كتب - محمد عبيد:
غادرت مطار القاهرة الدولي، عصر الثلاثاء، بعثة المنتخب القومي لكرة القدم، متجهة إلى كوت ديفوار في رحلة خاصة تسيرها شركة مصر للطيران، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقامة خلال الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير المقبل .


وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بانهاء إجراءات بعثة المنتخب القومي من صالة 4 المخصصة للطائرات الخاص، وسط تسهيلات خاصة من فرق العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي وفرق العلاقات العامة بمصر للطيران .


وأقلعت طائرة مصر للطيران، برحلتها الخاصة التي تحمل رقم MS3900 من طراز بوينج B737-800 من مطار القاهرة الدولي على متنها بعثة المنتخب القومي لنقلهم مباشرة الي أبيدجان في رحلة تستغرق أكثر من 7 ساعات .

منتخب مصر كوت ديفوار كاس الأمم الإفريقية طائرة خاصة مطار القاهرة الدولي

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