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مواطن من "ذوي الهمم" يتسلم عقد عمل بعد لقاء الوزير بـ 24 ساعة

03:12 م الثلاثاء 09 يناير 2024
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    مواطن من ذوي الهمم يتسلم عقد عمل بعد لقاء الوزير (1)
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    مواطن من ذوي الهمم يتسلم عقد عمل بعد لقاء الوزير (5)
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    مواطن من ذوي الهمم يتسلم عقد عمل بعد لقاء الوزير (6)
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    مواطن من ذوي الهمم يتسلم عقد عمل بعد لقاء الوزير (3)
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    مواطن من ذوي الهمم يتسلم عقد عمل بعد لقاء الوزير (2)
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كتب- محمد أبو بكر:

تسلم المواطن محمد أحمد المعداوي، من "ذوي الهمم"، ومحل إقامته المحلة الكبرى، عقد عمل بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الملابس، وذلك بعد لقاء وزير العمل حسن شحاتة، بـ 24 ساعة.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، فعقب توقيع "العقد"، وجه المواطن الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته المُستمرة برعاية وحماية ذوي الهمم، والتعامل معهم بشكل كريم ولائق، موضحًا أن ذلك جرى ترجمته على أرض الواقع من وزير العمل حسن شحاتة.

كان وزير العمل، قد استقبل ظهر أمس الاثنين، واحدًا من "ذوي الهمم" أثناء تواجده داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون موعد مُسبق مع الوزير، بحثًا عن فرصة عمل، وهو المواطن محمد أحمد المعداوي، برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، حيث استمع الوزير، إلى طلبه.

ووجه الوزير، إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له داخل محافظة الغربية والاستجابة الفورية لطلبه، ورغبته في العمل، وهو ما جرى تنفيذه بالتواصل مع إحدى المنشآت بمدينة المحلة، لتعينه في إطار نسبة الـ 5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018.

جدير بالذكر أن ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الأولويات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل، حيث نجحت الوزارة خلال 2023 فقط في تعيين 10 آلاف و579 شابًا وفتاة من ذوي الهمم، وتدريب وتأهيل 210 مُتدربين منهم على مهن يحتاجها سوق العمل.

ذوي الهمم المواطن محمد أحمد المعداوي المحلة الكبرى عقد عمل حسن شحاتة وزير العمل

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