إنفوجراف وفيديو| "الزراعة في كل مصر- 127".. جهود المديريات والطب البيطري خلال أسبوع

جائزة ساويرس الثقافية.. حصاد 19 عامًا من دعم الإبداع

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢٧ من إصدار "الزراعة في كل مصر"؛ بالإنفوجراف والفيديو.

يوضح العدد الجديد الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية؛ خلال الفترة من٢ حتى ٨ يناير الجاري.

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلتَين بيطريتَين مجانيتَين بمركزي العياط وأطفيح؛ حيث تم عمل رش وتجريع وعلاج عدد 1650 رأس ماشية، وتم عقد ندوة إرشادية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين.

وشنت المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق؛ حيث تم ضبط 4030 كجم لحومًا مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحصين 146 ألفًا و490 رأس ماشية ضد مرضَي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوة إرشادية حول محصول القمح، في إطار مشروع ترشيد استهلاك المياه بمركز بنها.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات، بنواحي مركز الشهداء، وتفقد الوحدات والجمعيات الزراعية، وتم إزالة عدد (21) حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، وتنفيذ يوم حقل لمحصول القمح ضمن مشروع ترشيد استهلاك المياه بمركز منوف.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا مع أعضاء الوفد الياباني التابع للجايكا المسؤول عن مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين، وواصلت لجان المتابعة، أعمال تفقد الزراعات وحصر مساحات القمح على الطبيعة.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع معهد التناسليات الحيوانية، حيث تم الكشف والعلاج التناسلي لماشية المربين بقرى مركز ههيا، وتم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين.

وشنت المديرية 13 حملة تم المرور فيها على عدد 49 سوقًا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، وتم تحصين 625 ألفًا و512 رأس ماشية ضد مرضَي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم 13062 رأس ماشية بالأسواق والقرى.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، ندوة إرشادية لمحصول القمح، وتمت إزالة 8 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، فضلاً عن تفقد الزراعات، وتنفيذ أعمال المكافحة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، واللجنة المشتركة من الإدارة المركزية للتعاون والإصلاح الزراعي المرور على كل القطاعات الزراعية ببورسعيد، فضلًا عن متابعة الزراعات القائمة، وعقد ندوة إرشادية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، ويوم حقل بالحقول الإرشادية، وتم عقد اجتماع لتطوير الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمديريتَي الزراعة والطب البيطري؛ لتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح، والتواصل مع المزارعين لتقديم الدعم الفني لهم، كما تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بنواحي المحافظة، لمتابعة حركة صرف الأسمدة، ومراجعة أعمالها.

وتفقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، المركز الإرشادي بالطور لمتابعة مدى تطور العمل به والوقوف على أهم المستجدات بالمركز، وتم توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي؛ كالأسمدة والمخصبات والمبيدات للمزارعين، وتم إطلاق قافلة زراعية إرشادية لمتابعة زراعات القمح بمزارع مدينة رأس سدر، فضلاً عن استمرار العمل بالمدارس الحقلية بمدينتَي الطور ونويبع، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو.

وعقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، ندوة إرشادية بالوحدة البيطرية قرية تلات مركز الفيوم؛ للتوعية بأهمية التحصين بالحملات القومية للتحصين والتوعية بمرض الجلد العقدي وجدري الأغنام وأهمية التأمين على الماشية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور الميداني على الحقول للاطمئنان على الزراعات الشتوية وتقديم كل الإرشادات والتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة، حيث تم المرور على زراعات القمح وبنجر السكر والفول البلدي.

وعقدت مديرية الطب البيطري بالمنيا، اجتماعًا مع الأطباء البيطريين بمركز ملوي؛ لمناقشة جهود الإدارة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في العام الجديد لرفع كفاءة ومعدلات الأداء الوظيفي لاستكمال المنظومة الخدمية للطب البيطري.