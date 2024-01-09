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أصبحنا أمام أمر واقع.. شراقي: نسبة تنفيذ أعمال سد النهضة وصلت 95% - فيديو

03:08 م الثلاثاء 09 يناير 2024

سد النهضة أرشيفية

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كتب - مصراوي:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن نسبة التنفيذ وإنجاز سد النهضة، وصلت لحوالي 95٪ من ناحية الإنشاءات والهياكل الهندسية، ويتبقى 5% فقط، وهي حوالي 20 مترًا فقط لرفع المياه، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأشهر القادمة، لتكون وصلت بعد ذلك للارتفاع النهائي.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، أن إثيوبيا وضعت إجراءات وضع الخرسانة لرفع الممر الأوسط، وهذه هي المرحلة الأخيرة من عمليات الخرسانة، قد يكون هو آخر مرحلة للخزان من الناحية الخرسانية، معقبًا:"يتبقى الجزء الأوسط، وهو منخفض 20 متر عن الأجناب، وفور انتهاء الـ 20 متر، سيكون السد انتهى تمامًا من الأعمال الإنشائية، وأمام إثيوبيا 7 أشهر للانتهاء قبل موسم الأمطار القادم في يوليو".

وواصل الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة والخبير المائي، :"أعتقد أن إثيوبيا تستغل عدم وجود مفاوضات، وستبنى الـ 20 متر، وهذا يعني أن التخزين سيصل لأكبر ما يمكن.. وبالتالي نحن أمام أمر واقع".

سد النهضة الدكتور عباس شراقي إنجاز سد النهضة أثبوبيا رفع الممر الأوسط للسد

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