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مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن نائب في دعوى شيكات بدون رصيد

02:55 م الثلاثاء 09 يناير 2024

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:
رفض مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد قطب، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، في دعوة شيكات بدون رصيد.

واستعرض الدكتور محمد شوقي، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ، في الدعوى المقامة ضده بشأن التوقيع على شيكات بدون رصيد.

وانتهى التقرير برفض الطلب.

مجلس الشيوخ رفع الحصانة دعوى شيكات بدون رصيد المستشار عبد الوهاب عبدالرازق

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