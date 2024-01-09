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مجلس الشيوخ يوافق على استقالة النائب سامح عاشور

02:37 م الثلاثاء 09 يناير 2024

النائب سامح عاشور

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كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على استقالة النائب سامح عاشور من عضوية المجلس.

جاء ذلك بعدما استعرض رئيس المجلس، طلب النائب سامح عاشور، بالاستقالة من عضوية المجلس، وذلك للترشح في انتخابات نقابة المحامين.

واستعرض النائب سامح عاشور طلبه، بالإستقالة، قائلا: نقابة المحامين هى موطنى وعنواني الذي أعتز به وأرى أهمية تضافر المحامين لرفع شأن النقابة والمهنة في مصر.

قال: ممتن للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منحنى شرف الوجود بالمجلس وذلك مسئولية ممتدة لصالح الوطن.

وتابع: أكرر اعتزازي بالأعضاء بالمجلس.

واستعرض تاريخ نقابة المحامين ودورها الوطنى في المواقف السياسية خلال الفترة الماضية ومنها 30 يونيو.

وطلب عاشور موافقة الأعضاء على استقالته.

النائب سامح عاشور استقالة النائب سامح عاشور مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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