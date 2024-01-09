نائب وزير التعليم يطالب بحوافز ضريبية للمستتثمرين لتطوير التعليم الفنى

كتب- نشأت علي:

دعا الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لقطاع التعليم الفنى، إلى دراسة إعداد حوافز تشجيعية للمستثمرين فى القطاع الخاص، للتشجيع على المشاركة في تطوير التعليم الفنى من خلال المدارس التكنولوجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وقال مجاهد، إن المستثمر يتحمل تكاليف تصل إلى نحو 5 مليون جنيه سنويا، في تأسيس وتجهيز المدرسة بالإضافة إلى توفيره لمصروف شهري للطلاب يصل إلى نحو 600 جنيه شهريا، وهو الأمر الذي يتطلب تشجيعه وتحفيزه للقيام بذلك، مثل إعفاءه من جزء من الضرائب.

وأضاف نائب وزير التعليم لقطاع التعليم الفنى: أيضا تقوم الوزارة بدراسة الشروط المطلوبة لمنافسة العمالة المصرية في السوق العالمي والتى من بينها التواصل باللغات الأوربية وفق مواصفات محددة.