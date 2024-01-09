هل يُطبق نظام الثانوية الجديد على طلاب العام الحالي؟.. وزير التعليم يُجيب

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي من تطبيق نظام الثانوية الجديد.

وقال "حجازي" في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، إن نظام الثانوية العامة الجديد لن ينطبق على طلاب العام الدراسي الحالي وذلك منعًا لإثارة اللغط حول الأمر.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم طرح مشروع نظام الثانوية العامة الجديد للحوار المجتمعي للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر الخاصة به، حيث يستهدف القضاء على "بعبع الثانوية العامة".

وتابع الوزير أنهم يستهدفون ثانوية عامة مختلفة، تتضمن تعدد المحاولات وإمكانية التحول بين المسارات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بالالتحاق بالجامعات.

كما يركز نظام الثانوية العامة الجديد أيضًا، على رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في الثانوية العامة.

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