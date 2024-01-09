الزراعة: استيراد 154 ألف رأس عجول لتلبية احتياجات شهر رمضان

كتب- مصراوي:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم الموافقة على استيراد 154500 رأس منهم 34500 رأس عجول للذبيح الفوري من بعض الدول الإفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربيه والتسمين وذلك من مناشئ متعددة.

وأضاف، بحسب بيان صحفي، أنه في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص الوزارة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأضاف القصير أنه ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية الإحتياجات وزيادة الطلب خلال شهر رمضان المعظم والعيدين الفطر والأضحى المبارك.

وأكد الوزارة أن هذه الأعداد وبالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد والإنتاج المحلي يسهمون ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة.

وعلى جانب آخر، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف مما كان له الأثر الإيجابي في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.