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عبد الوهاب لطفي رئيسًا لقسم الباطنة بطب بنين الأزهر بالقاهرة

01:57 م الثلاثاء 09 يناير 2024

عبد الوهاب لطفي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عبد الوهاب لطفي، الأستاذ بقسم الباطنة العامة بطب بنين بالقاهرة؛ رئيسًا لمجلس القسم.

ويعد الدكتور عبدالوهاب لطفي أحد أكبر أساتذة الباطنة والمناعة والحساسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، والمشرف على وحدة الرعاية المركزة بمستشفى الحسين الجامعي.

وانطلقت في الأول من يناير الجاري، امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وسط متابعة من رئيس الجامعة ونوابه.

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عبد الوهاب لطفي قسم الباطنة طب بنين الأزهر

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