ثاني أيام طوبة.. "الأرصاد" تكشف طقس الأربعاء: انخفاض حرارة وأمطار

بالفيديو.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تسيطر على طقس الأيام المقبلة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، غدا.

وأكدت الأرصاد أن البلاد تشهد غدا الأربعاء ثاني أيام شهر طوبة انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأعلنت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى بنسبة 20 % تقريبًا على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر.

وبدأ اليوم الثلاثاء التاسع من يناير، شهر طوبة خامس الشهور القبطية، والذي وصفه خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأنه أبرد شهور السنة في مصر، والذي يشهد موجات برودة وحالات عدم استقرار في الأحوال الجوية.