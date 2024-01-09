وزير الصحة يشكر قيادات الوزارة والعاملين على نجاح خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كل وكلاء الوزارة بالمحافظات، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، أمس الإثنين؛ لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها؛ لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر إلى كل القائمين على نجاح خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، والعمل بمهارة وتنسيق من خلال غرفة الأزمات المركزية من القيادات والعاملين بالوزارة بكل قطاعاتها، ووجه الشكر إلى عملهم الدؤوب على استمرار استقبال الجرحى والمصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة وتقديم أفضل خدمات الرعاية اللازمة لهم في المستشفيات المصرية.

وأضاف عبد الغفار أن الاجتماع تناول استعراض ما تم إنجازه من خطة عام 2023 الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين بكل محافظات الجمهورية، فضلاً عن استعراض خطة العمل لعام 2024، لافتاً إلى أن عام 2023 شهد حصول مصر على المستوى الذهبي في القضاء على فيروس التهاب الكبد C من منظمة الصحة العالمية كأول دولة في العالم، وفقًا للقواعد المعيارية التي وضعتها المنظمة، وأوضح أنه تم فحص 63 مليون شخص ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية وصرف العلاج اللازم بالمجان للذين ثبتت إصابتهم، مؤكداً استكمال مسار برنامج القضاء على فيروس التهاب الكبدC ، طبقاً لتوصيات المنظمة وإعداد التقارير المرحلية عن إثر البرنامج ومؤشراته حتى عام 2025.

وتابع عبد الغفار بأنه خلال عام 2023 تم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بـ18 محافظة (9 محافظات مرحلة أولى، و11 محافظة مرحلة ثانية)، وبلغ إجمالي عدد الاستبيانات 2 مليون و726 ألفًا و708 استبيانات، موضحاً أنه تم متابعة 100% من الحالات المكتشفة، فضلاً عن إطلاق الموقع الخاص بالمبادرة وتفعيل الخط الساخن وتدريب 100% من الفرق العاملة بالمبادرة بالمحافظات التي تم تفعيل العمل بها، موضحاً أنه من المقرر خلال عام 2024 إطلاق العمل في محافظات المرحلة الثالثة ضمن المبادرة والبالغ عددها 9 محافظات.

ووجه الوزير في هذا السياق بإطلاق حملة تثقيفية توعوية كُبرى للمواطنين لتوعيتهم بالأمراض والأسباب المؤدية لها والمخاطر الصحية الناتجة عن الممارسات الخاطئة؛ بما يضمن تعزيز أمنهم الصحي.

ونوه عبد الغفار بأنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج في جميع محافظات الجمهورية خلال عام 2023، بإجمالي فحوصات مليون و251 ألفًا و509 مسحات، فضلاً عن إنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية وربطها بقواعد بيانات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة لـ100% من وحدات الفحص المتخصصة لتقديم الخدمة، لافتاً إلى تدريب 100% من أطباء وحدات الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع أعضاء اللجنة العلمية، فضلاً عن تدريب كل العاملين بالمبادرة.

وقال عبد الغفار إنه تم إجراء 517 ألفًا و376 مسحًا ضمن المبادرة الرئاسية للرعاية الصحية لكبار السن، وذلك خلال عام 2023، مشيرًا إلى التوسع في برنامج فحص كبار السن ليصل حتى الآن إلى 401 منشأة من منشآت الرعاية الصحية الأولية، ومن المقرر أن يصل إلى 832 منشأة خلال عام 2024.

وأشارت الإحصائيات إلى فحص 181 ألفًا و153 مسحًا ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة خلال عام 2023، فضلاً عن إضافة 3 مراكز علاجية جديدة والتوسع في برنامج فحص الأمراض الوراثية ليشمل وحدات الرعاية الحرجة للأطفال المبتسرين بالمستشفيات الجامعية.

ولفت عبد الغفار إلى أن عدد الفحوصات ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي خلال عام 2023 بلغ 6 ملايين و908 آلاف و927 فحصًا، فضلاً عن تدريب 100% من العاملين، وتنفيذ حملات توعوية للإقلاع عن التدخين والحد من استهلاك التبغ وتكثيف حملات التوعية بخطورة الأمراض المزمنة، موضحاً أنه من المقرر تدشين دبلومة الأمراض المزمنة بالتعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية خلال عام 2024.

وقال عبد الغفار إنه خلال عام 2023 تم إجراء 674 ألفًا و970 فحصًا ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وتم إطلاق الموقع الإلكتروني للمبادرة وتدريب 100% من الفرق العاملة في المبادرة بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن إطلاق حملات إعلامية ودعائية للمبادرة لرفع نسبة الوعي لدى السيدات الحوامل، لافتاً إلى فحص مليون و731 ألفًا و512 طفلًا ضمن المبادرة الرئاسية لاكتشاف ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة خلال عام 2023، فضلاً عن توفير 100% من مستلزمات أجهزة الفحص السمعي كاحتياطي استراتيجي للمبادرة، والتواصل مع 100% مع الحالات المحولة لإجراء الفحوصات المتقدمة شهريًّا، ومن المقرر زيادة عدد وحدات الفحص الأولي بالمحافظات بنسبة 10%، لزيادة نسبة التغطية وزيادة عدد مستشفيات الإحالة بالمبادرة.

وأشار عبد الغفار إلى فحص 11 مليونًا و369 ألفًا و834 طالبًا ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم خلال عام 2023، فضلاً عن إطلاق الموقع الإلكتروني للمبادرة وتكثيف الحملات التوعوية بأهداف المبادرة، وتدريب 100% من العاملين في المبادرة، ومن المستهدف خلال عام 2024 تدريب وتجهيز عدد من وحدات الرعاية الأولية في المناطق الريفية النائية لإضافة الخدمات العلاجية للمبادرة، مضيفًا أن عدد الزيارات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة خلال عام 2023 بلغ 13 مليونًا و969 ألف زيارة، حيث تم تحقيق نسبة 100% من مستهدف الزيارات الدورية لـ4 ملايين سيدة.