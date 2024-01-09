الدحدوح: جيش الاحتلال يريد استهدافي وتصفيتي عمدًا

كتب- حسن مرسي:

قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، إن كل ما جرى يؤكد أن جيش الاحتلال يريد استهدافي وتصفيتي عمدًا، موضحًا: الاستهداف بدأ بأسرتي ومنزلي ثم مكتبي ثم استهدافي ونجاتي بأعجوبة حتى استهدف ابني، وكل هذا يؤكد هذا الأمر.

وأضاف الدحدوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين: "نحن كصحفيين لسنا جزءا من المعركة.. على جيش الاحتلال أن يفهم أننا نؤدي واجبنا".

وتابع الصحفي الفلسطيني، أن قرار خروجه من قطاع غزة بمثابة تجرع للسم، الرسالة التي نقدمها سقّيناها بالدم والعرق، مضيفًا: منذ بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة خرجت من بيتي ولم أرَ أهلي نهائيا إلا وأنا أودعهم في يوم استشهادهم، واستهداف عائلتي المتتالي يجعلني أكثر تصميمًا على المواصلة وأن أكون أكثر مهنية وشفافية.