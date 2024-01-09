حدث ليلا| إجراء حكومي بشأن ضيوف مصر.. والفائزين بجوائز ساويرس الثقافية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ننشر القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية

أقيم مساء اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية، في دورتها التاسعة عشرة، بقاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي.

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بالفيديو| محتجون يقطعون كلمة للرئيس الأمريكي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

قام متظاهرون مؤيدون لفلسطين بمقاطعة خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

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جيش الاحتلال: هاجمنا خلية وبنية تحتية كان يستخدمها حزب الله في لبنان

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خلية كانت تخطط لإطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل.

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"تحملنا الكثير".. أحمد موسى يكشف سبب اتجاه الحكومة لتقنين أوضاع اللاجئين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تعاملت مع كل الأشخاص القادمين من الخارج على كونهم مواطنين، موضحًا أن هناك نحو 9 ملايين شخص مقيم في مصر، يتمتعون بكافة الخدمات المدعومة من الدولة وكأنهم مصريين.

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الوزراء يكشف عن إجراء حكومي مرتقب بشأن ضيوف مصر

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة اليوم بحث ما تقدمة الدولة من مساهمات لرعاية ضيوفها، مضيفا أن التقديرات الدولية تشير الى وجود ٩ ملايين ضيف يعشيون على أرض الوطن.

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مصادر إسرائيلية: اليوم هو الأقسى على الجيش منذ بداية الحرب بغزة

أعلنت مصادر إسرائيلية، مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة في 24 ساعة الماضية.

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فخري الفقي يكشف موقف مصر من مرونة سعر الصرف الفترة المقبلة

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موقف سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة وموقف مصر من مرونة سعر الصرف للعملة في الفترة المقبلة.

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متحورات كورونا الجديدة.. "الصحة" تحدد طرق الوقاية من الفيروسات التنفسية

وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، عددًا من النصائح والإرشادات؛ للوقاية من الإصابة بمتحورات كورونا الجديدة والفيروسات التنفسية.

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