بـ7 طائرات والآن 31.. تعرف على قصة نجاح "إيركايرو"



كتب- محمد عبيد:

تُعد شركة "إيركايرو" أحد أهم شركات الطيران المصرية التي حققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة، كما تُعد نموذجاً للنجاح بين الحكومة والقطاع الخاصة حيث تمتلك الدولة ممثلة في وزارة الطيران المدني 60‎% من أسمهما و40‎% للقطاع الخاص ، وبدأت بـ7 طائرات والآن تمتلك 31 طائرة.

ويرصد "مصراوي" قصة نجاح الشركة والتي جاءت كالتالي:

قامت الشركة بتنفيذ خطة زيادة عدد الأسطول من 7 طائرات في عام 2017 لتصبح في عام 2021 عدد 11 طائرة أي بنسبة زيادة 57%، واستمرت الزيادة في عدد الطائرات ومضاعفة أسطول الشركة ليصبح في نهاية عام 2022، 19 طائرة، وحاليًا فى نهاية العام الماضي 31 طائرة (عدد 22 طائرة A320neo/ceo سعة 180 مقعد درجة خدمة واحدة، بالإضافة إلى 6 طائرات ATR72-600 سعة 70 مقعد، أيضا عدد 3 طائرات إمبراير E190 سعة 110 مقعد.

وشهدت "إيركايرو" توسعاً في نقاط التشغيل إلى أوروبا ووسط آسيا والأورال ومؤخرًا التوسع إلى غرب إفريقيا، لتصل عدد نقاط الدولية إلى 72 نقطة، هذا بخلاف غالبية نقاط التشغيل داخل جمهورية مصر بداية من عام 2020.

كما تقوم الشركة حاليا بتشغيل 28 نقطة دولية؛ ويتمثل التوسع فى شبكة تشغيل الشركة للأسواق الجديدة المستهدفة لنقاط غرب إفريقيا وربطها بشبكة التشغيل الحالية، وتكاملها مع شبكة تشغيل مصر للطيران بنظام Codeshare لعمل Feeding و de-feeding لشبكتي التشغيل، حيث تم زيادة الترددات لتشغيل النقاط الحالية.

وتسلمت الشركة طائرتها الـ20 من طراز الإيرباص A320؛ ومن المقرر أن تتسلم طائرة أخرى من نفس الطراز، بالإضافة إلى طائراتها من طراز E190 وطراز ATR72-600؛ تنشيطًا للحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، كما سوف يتم زيادة الأسطول خلال السنوات المقبلة.