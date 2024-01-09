أمطار ورياح.. "الأرصاد" تُحدد موعد انخفاض درجات الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية.



وقالت الأرصاد، وفق بيان لها، إنه اعتبارًا من الأربعاء القادم الموافق 10 يناير، تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.



وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس الأربعاء القادم، تشهد أمطارًا متوسطة بنسبة حدوث 60 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



وأوضحت وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 % تقريبًا على فترات متقطعة.



وأشارت الأرصاد إلى وجود اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر.





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