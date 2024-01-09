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BBC

السبت.. كتاب يقدمون شهاداتهم وسيرهم في بيت الشعر

04:01 ص الثلاثاء 09 يناير 2024

بيت الشعر

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كتب- محمد شاكر:
يقيم بيت الشعر التابع لصندوق التنمية الثقافية ونادي القصة، السبت المقبل، لقاء مع مجموعة الكتاب والكاتبات تحت عنوان "كاتب وكتاب" للحديث عن "تجاربهم الجديدة.. سير وشهادات).
ويتحدث في اللقاء الكتاب: مي مختار- تيسير النجار- منى خليل- هاني منسي- إنجى مطاوع- يوسف الشريف- أمل زيادة- هانية خانكان- هبة البدهلى- نورهان الزناتى.
ويشرف على اللقاء الكاتبة والأديبة منى ماهر، وضيف اللقاء الكاتب الصحفي خيري حسن، ويبدأ اللقاء فى الساعة السادسة مساءَ يوم السبت القادم الموافق 13 يناير الجاري.

صندوق التنمية الثقافية بيت الشعر

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