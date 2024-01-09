السبت.. كتاب يقدمون شهاداتهم وسيرهم في بيت الشعر



كتب- محمد شاكر:

يقيم بيت الشعر التابع لصندوق التنمية الثقافية ونادي القصة، السبت المقبل، لقاء مع مجموعة الكتاب والكاتبات تحت عنوان "كاتب وكتاب" للحديث عن "تجاربهم الجديدة.. سير وشهادات).

ويتحدث في اللقاء الكتاب: مي مختار- تيسير النجار- منى خليل- هاني منسي- إنجى مطاوع- يوسف الشريف- أمل زيادة- هانية خانكان- هبة البدهلى- نورهان الزناتى.

ويشرف على اللقاء الكاتبة والأديبة منى ماهر، وضيف اللقاء الكاتب الصحفي خيري حسن، ويبدأ اللقاء فى الساعة السادسة مساءَ يوم السبت القادم الموافق 13 يناير الجاري.