السبت.. كتاب يقدمون شهاداتهم وسيرهم في بيت الشعر
كتب- محمد شاكر:
يقيم بيت الشعر التابع لصندوق التنمية الثقافية ونادي القصة، السبت المقبل، لقاء مع مجموعة الكتاب والكاتبات تحت عنوان "كاتب وكتاب" للحديث عن "تجاربهم الجديدة.. سير وشهادات).
ويتحدث في اللقاء الكتاب: مي مختار- تيسير النجار- منى خليل- هاني منسي- إنجى مطاوع- يوسف الشريف- أمل زيادة- هانية خانكان- هبة البدهلى- نورهان الزناتى.
ويشرف على اللقاء الكاتبة والأديبة منى ماهر، وضيف اللقاء الكاتب الصحفي خيري حسن، ويبدأ اللقاء فى الساعة السادسة مساءَ يوم السبت القادم الموافق 13 يناير الجاري.
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