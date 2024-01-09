برلماني: مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، خلال القمة المشتركة مع الرئيس السيسي، بدور مصر الكبير في دعم القضية الفلسطينية يؤكد الجهد الكبير والمتواصل التي قامت به القيادة المصرية المتمثلة في رئيسها عبد الفتاح السيسي الذي ساهم بكل الطرق في وقف العدوان علي غزة والعمل على توصيل كافة المساعدات الإنسانية والاغاثية للقطاع، كما إنه يقضي على كافة الشائعات التي دارت حول دور مصر الوطني تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر من بداية العدوان على قطاع غزة ومن قبلها وهي تبذل جهود واضحة علي كافة الاصعدة لوقف العدوان الاسرائيلي علي غزة، موكدًا أن دور مصر التاريخي والريادي سيتذكرها الأجيال جيل بعد جيل، مشددا أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية وأمن قومي لمصر.

وأشار إلى أن القمة المصرية الفلسطينية بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أكدت على أن ما يحدث في فلسطين مأساة انسانية كارثية لم تشهدها غزة من قبل .

وشدد على أن مصر ستظل الداعم الأول وبقوة للقضية الفلسطينية وللاشقاء الفلسطينين في حربهم ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي، مطالبا من المجتمع الدولي أن يبحث عن حقوق الانسان في ظل الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال على مدار ما يقرب من ١٠٠ يوم، وأن يبتعد عن الشعارات وأن يضع الشعب الفلسطيني على مائدة اهتماماتها.