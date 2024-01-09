الاقتصادي والـ5 نجوم.. ننشر أسعار برامج عمرة شهر رجب 1445هـ



كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد رحمي، إن أسعار برامج العمرة شهر رجب 1445هـ تتفاوت في الأسعار فيما يتعلق بالبرامج الاقتصادية والخمس نجوم.

وأضاف "رحمي" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية لشهر رجب تبدأ من 30 ألف جنيهًا وتصل إلى 45 ألف جنيهًا، وتختلف وفقًا لكل برنامج.

وأوضح أن أسعار برامج العمرة الخمس نجوم لشهر رجب، تبدأ من 55 ألف جينهًا، وفقًا لنوعية البرنامج الذي يختاره المواطن.

وأشار إلى أن أعداد المواطنين المُقبلين على برامج العمرة خلال الوقت الحالي ليست مرتفعة، مؤكدًا أنه من الوارد ارتفاع الأعداد مع بدء إجازة منتصف العام خلال الفترة المقبلة.



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