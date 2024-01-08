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الوزراء: بدأنا إصدار بطاقات مميكنة لغير المصريين لاستخدامها في العمليات المصرفية

11:52 م الإثنين 08 يناير 2024

مجلس الوزراء

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كتب- حسن مرسي:
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الداخلية تسعى لإجراء حصر دقيق لـ"ضيوف الدولة" من أبناء الجنسيات الأخرى المتواجدين على أرض مصر، كما بدأت في إصدار بطاقات مميكنة لهم لاستخدامها في العمليات المصرفية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة "dmc"، أن الكثير من "ضيوف مصر" البالغ عدد نحو 9 مليون شخص، من جنسيات مختلفة، تمكنوا من تقنين أوضاعهم، ويحصلون على كافة الخدمات بالتساوي مع المصريين، مطالبا البقية بضرورة الاحتذاء بهم وتقنين أوضاعهم. لكن في الوقت نفسه عدد قليل جدًا منهم مسجلين لدى وزارة العمل كـ عاملين داخل البلاد.

أكد الحمصاني، أن الدور الذي تقدمه مصر في رعاية أبناء الجنسيات الأخرى، ومد يد العون لهم، يصب في مصلحة دول العالم أجمع. مطالبا المؤسسات الدولية بالاضطلاع بدورها في رعاية "الضيوف" على غرار ما تقدمه الدولة المصرية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد في اجتماع اليوم مع عدد من الوزراء المعنيين، أهمية تدقيق أعداد ضيوف الدولة المصرية من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لهم، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين.

بطاقات مميكنة غير المصريين حصر اللاجئين ضيوف مصر

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