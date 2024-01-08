"إسكان النواب": عمارة بوسط البلد قيمتها 300 مليون وإيجارها 100 جنيه في الشهر

كتب- حسن مرسي:

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل قانون الإيجار القديم.

وقال الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن أصحاب العمارات وخاصة في وسط البلد يعانون بسبب قيمة الإيجار الذي يبلغ نحو 100 جنيه لعمارة كاملة قيمتها إجمالا يصل لـ200 و300 مليون جنيه.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك أفكارًا مطروحة، ومشروعات قوانين ستعرض الفترة المقبلة بعد الانتهاء من حل التشابك بين المؤجر والمستأجر في كل أرجاء الدولة.

وأعلن النائب محمد عطية الفيومي أن تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم قد تنتهي قبيل انتهاء الفصل التشريعي الجاري، معلقا: القانون يمس 70 لـ80% من الشعب المصري، وليس لدينا نية سيئة من فتح ملف الإيجار القديم.

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